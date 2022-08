Lazio-Inter, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Inter, match valido per la terza giornata di Serie A 2022/2023. Sfida di importanza capitale all’Olimpico, uno scontro diretto per le posizioni di vertice che può dirci qualcosa in più su questo campionato ancora incerto essendo appena agosto. Chi riuscirà ad avere la meglio tra biancocelesti e nerazzurri? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 26 agosto, chi vincerà? Lazio-Inter sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Ile isudi, match valido per la terza giornata di. Sfida di importanza capitale all’Olimpico, uno scontro diretto per le posizioni di vertice che può dirci qualcosa in più su questo campionato ancora incerto essendo appena agosto. Chi riuscirà ad avere la meglio tra biancocelesti e nerazzurri? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 26 agosto, chi vincerà?sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin. SportFace.

SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - DiMarzio : .@Inter | Simone #Inzaghi parla alla vigilia della sfida contro la @OfficialSSLazio - DiMarzio : #SerieA | Le parole di Maurizio Sarri alla vigilia di #LazioInter - LALAZIOMIA : Diretta Lazio-Inter ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - peppeguarino : classifica simpatica squadre #serieA 1 Sassuolo 2 Juventus 3 Lazio 4 Milan 5 Salernitana 6 Sampdoria 7 Lecce 8 Cre… -