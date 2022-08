Inter, Marotta: "Fiducioso per il rinnovo di Skriniar. Per il difensore è corsa a tre" (Di venerdì 26 agosto 2022) Colpi importanti in giro? Credo di sì, sento e leggo di società che cerco giocatori, ci sarà un po' di movimento, fa parte di un mercato atipico con le partite e il mercato aperto, difficile per ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 26 agosto 2022) Colpi importanti in giro? Credo di sì, sento e leggo di società che cerco giocatori, ci sarà un po' di movimento, fa parte di un mercato atipico con le partite e il mercato aperto, difficile per ...

SimoneTogna : Marotta su Skriniar: 'è molto importante per noi, rimarrà sicuramente. Milan è un ragazzo per bene, avvieremo un di… - sere__3 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legar… - masinusina : RT @marifcinter: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legar… - FraLauricella : ??#Calciomercato #Inter Marotta: 'Ci manca un tassello per completare la rosa, ci sono ipotesi che stiamo valutand… - _SiGonfiaLaRete : #Inter, #Marotta afferma: 'Per #Acerbi è una corsa a tre, mentre #Skriniar...' -