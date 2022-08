Ibrahimovic, allenamento sullo yacht: “Dio cammina sull’acqua” | VIDEO (Di venerdì 26 agosto 2022) Zlatan Ibrahimovic continua il suo percorso di riabilitazione... sul suo yacht. L'attaccante del Milan, su Instagram, ha postato un VIDEO accompagnato da uno dei suoi soliti commenti. "Dio cammina sull'acqua" Leggi su pianetamilan (Di venerdì 26 agosto 2022) Zlatancontinua il suo percorso di riabilitazione... sul suo. L'attaccante del Milan, su Instagram, ha postato unaccompagnato da uno dei suoi soliti commenti. "Diosull'acqua"

sportli26181512 : Milan, in gruppo assenti solo Krunic e il lungodegente Ibrahimovic: Allenamento che ieri si è svolto senza problemi… - sportli26181512 : Milan al lavoro: all'allenamento assenti in tre: Non c'erano gli infortunati #Krunic e Ibrahimovic e #Adli che è an… -