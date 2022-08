È morta a 48 anni l’attrice Paola Cerimele, l’incidente stradale a poche ore dall’incontro con l’amico Sergio Castellitto (Di venerdì 26 agosto 2022) Si è spenta all’improvviso Paola Cerimele, attrice di cinema e teatro di origini molisane. L’artista stava rientrando in auto a Roma, dove viveva, insieme al compagno, quando un incidente stradale le è costato la vita. Paola Cerimele è morta: un drammatico incidente stradale le ha tolto la vita l’attrice molisana Paola Cerimele è morta sul colpo, mentre il compagno lotta fra la vita e la morte. Entrambi sarebbero stati coinvolti in un incidente d’auto mentre tornavano a Roma dal Molise, terra d’origine di Cerimele, dove avevano trascorso le vacanze. L’impatto tra la Panda su cui viaggiavano e l’Audi con cui si sono scontrati non ha lasciato scampo a Paola ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 26 agosto 2022) Si è spenta all’improvviso, attrice di cinema e teatro di origini molisane. L’artista stava rientrando in auto a Roma, dove viveva, insieme al compagno, quando un incidentele è costato la vita.: un drammatico incidentele ha tolto la vitamolisanasul colpo, mentre il compagno lotta fra la vita e la morte. Entrambi sarebbero stati coinvolti in un incidente d’auto mentre tornavano a Roma dal Molise, terra d’origine di, dove avevano trascorso le vacanze. L’impatto tra la Panda su cui viaggiavano e l’Audi con cui si sono scontrati non ha lasciato scampo a...

