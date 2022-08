Covid-19, l’uso di antinfiammatori riduce i rischi di malattia grave (Di venerdì 26 agosto 2022) . A dirlo è uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases Uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases e condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dall’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo chiarisce gli effetti degli antinfiammatori in caso di infezione da Covid-19. Lo studio, come riportato dal Corriere della Sera, dimostra l’efficacia degli infiammatori per quanto riguarda lo sviluppo di forme gravi di Covid-19, poiché a rendere preoccupante la situazione non è il virus in se per sé, ma l’infiammazione che esso provoca. Ridurre e prevenire l’infiammazione, dunque, determina un notevole abbassamento dei rischi. Leggi anche: DONNA UCCISA A BOLOGNA, IL PROCURATORE: “ABBIAMO FATTO TUTTO CON IMPEGNO E CELERITÀ” L’assunzione di questa tipologia di medicinale permette, dunque, di evitare le ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 agosto 2022) . A dirlo è uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases Uno studio pubblicato su Lancet Infectious Diseases e condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dall’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo chiarisce gli effetti degliin caso di infezione da-19. Lo studio, come riportato dal Corriere della Sera, dimostra l’efficacia degli infiammatori per quanto riguarda lo sviluppo di forme gravi di-19, poiché a rendere preoccupante la situazione non è il virus in se per sé, ma l’infiammazione che esso provoca. Ridurre e prevenire l’infiammazione, dunque, determina un notevole abbassamento dei. Leggi anche: DONNA UCCISA A BOLOGNA, IL PROCURATORE: “ABBIAMO FATTO TUTTO CON IMPEGNO E CELERITÀ” L’assunzione di questa tipologia di medicinale permette, dunque, di evitare le ...

