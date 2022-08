Cos'è l'“influenza del pomodoro” che colpisce i bambini in India (e perché si chiama così) (Di venerdì 26 agosto 2022) Le autorità sanitarie dello stato del Kerala hanno riportato la diffusione di una sospetta forma influenzale che interesserebbe soprattutto i piccolissimi; secondo alcuni esperti, tuttavia, si tratterebbe di una malattia esantematica molto comune Leggi su wired (Di venerdì 26 agosto 2022) Le autorità sanitarie dello stato del Kerala hanno riportato la diffusione di una sospetta formale che interesserebbe soprattutto i piccolissimi; secondo alcuni esperti, tuttavia, si tratterebbe di una malattia esantematica molto comune

