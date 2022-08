Baseball, Serie A 2022: Parma batte ancora Bologna ed è a una vittoria dalla finale (Di venerdì 26 agosto 2022) ancora una bella vittoria per il Parmaclima in semifinale scudetto. La Serie contro la Fortitudo UnipolSai Bologna diventa ora padroneggiata dai ducali, che guidano per 3-2 e domenica avranno la prima possibilità di accedere alle Italian Baseball Series, dove già si trova San Marino. L’inizio è buono per Parma, che già nel primo inning guadagna il punto con singolo di Astorri, la qual cosa, a basi piene, significa punto automatico dell’1-0 con Joseph che arriva a chiudere il giro del diamante. Il momento importante, però, arriva nella terza ripresa. Baseball, Serie A 2022: San Marino vola in finale, Parma pareggia i conti con ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022)una bellaper ilclima in semiscudetto. Lacontro la Fortitudo UnipolSaidiventa ora padroneggiata dai ducali, che guidano per 3-2 e domenica avranno la prima possibilità di accedere alle Italians, dove già si trova San Marino. L’inizio è buono per, che già nel primo inning guadagna il punto con singolo di Astorri, la qual cosa, a basi piene, significa punto automatico dell’1-0 con Joseph che arriva a chiudere il giro del diamante. Il momento importante, però, arriva nella terza ripresa.: San Marino vola inpareggia i conti con ...

OA_Sport : Baseball, Serie A 2022: Parma ribalta la serie con la Fortitudo e domenica può chiuderla - pastaIpesto : iniziato il secondo episodio della serie sulle saffiche che giocano a baseball e come si guardano carson e greta vo… - pastaIpesto : il fatto che tra studio e lavoro in questi giorni arrivo la sera che sono m0rta e voglio andare a letto alle 22 non… - 4lezia : finita la serie delle giocatrici di baseball, sono un misto tra ?? e ?? bella bella - siscriveconlae : finita nel giro della serie sul baseball ma solo per le colonne sonore -