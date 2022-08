Volley Nazionale maschile, De Giorgi: “Per Zaytsev no bocciatura, ma serve ricambio generazionale” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Escludere Ivan è stata una scelta difficile, così come escludere Piccinelli qualche giorno fa. Il mio ruolo mi impone di fare scelte: ma non sono bocciature definitive, sono solo valutazioni figlie del momento e funzionali a raggiungere un obiettivo di squadra”. Queste le parole di Ferdinando De Giorgi, che in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha così “giustificato” la scelta di escludere lo “Zar” Zaytsev dalla spedizione azzurra che da sabato 26 agosto inizierà la propria avventura ai Mondiali 2022 di Volley. Il ct della Nazionale maschile ha poi aggiunto: “Vogliamo stabilizzarci a un livello alto e crearci le opportunità per giocare per le medaglie in qualsiasi competizione. Avevamo bisogno di un ricambio generazionale e volevamo avviare un ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “Escludere Ivan è stata una scelta difficile, così come escludere Piccinelli qualche giorno fa. Il mio ruolo mi impone di fare scelte: ma non sono bocciature definitive, sono solo valutazioni figlie del momento e funzionali a raggiungere un obiettivo di squadra”. Queste le parole di Ferdinando De, che in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha così “giustificato” la scelta di escludere lo “Zar”dalla spedizione azzurra che da sabato 26 agosto inizierà la propria avventura ai Mondiali 2022 di. Il ct dellaha poi aggiunto: “Vogliamo stabilizzarci a un livello alto e crearci le opportunità per giocare per le medaglie in qualsiasi competizione. Avevamo bisogno di une volevamo avviare un ...

