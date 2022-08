Samsung e Prime Video insieme per contenuti 8K de Gli Anelli del Potere (Di giovedì 25 agosto 2022) Samsung annuncia una collaborazione con Amazon Prime Video per offrire agli utenti esclusivi contenuti 8K dell’attesissima serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, in arrivo nei prossimi giorni sulla piattaforma streaming. contenuti 8K esclusivi per la serie TV de Il Signore degli Anelli sui TV Samsung La nuova serie TV de Il Signore degli Anelli sarà disponibile su Prime Video a partire dal 2 settembre 2022, e i fan avranno accesso a contenuti esclusivi a risoluzione 8K solo con Samsung. L’azienda ha tenuto a New York un evento di proiezione di 25 minuti di contenuti tratti dai primi due episodi sul ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 25 agosto 2022)annuncia una collaborazione con Amazonper offrire agli utenti esclusivi8K dell’attesissima serie TV Il Signore degli: Glidel, in arrivo nei prossimi giorni sulla piattaforma streaming.8K esclusivi per la serie TV de Il Signore deglisui TVLa nuova serie TV de Il Signore deglisarà disponibile sua partire dal 2 settembre 2022, e i fan avranno accesso aesclusivi a risoluzione 8K solo con. L’azienda ha tenuto a New York un evento di proiezione di 25 minuti ditratti dai primi due episodi sul ...

