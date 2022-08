Riesumati gli AirPods Pro su Amazon con offerta di fine agosto

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Per risparmiare sull’acquisto di dispositivi a marchio Apple, può essere una soluzione puntare sui modelli ricondizionati certificati e quest’oggi suè possibile puntare sugliPro, appartenenti a tale categoria, ad un prezzo senza dubbio più conveniente. Prima di dare maggiori delucidazioni su tale, è importante spiegare cosa si intende per ricondizionato certificato, perché ai più è un termine ancora non del tutto chiaro. Riscontri sugliPro all’interno dello storecondiper il pubblico Apple Nuova promozione per prodotti ricondizionati, dunque, dopo quella di luglio. Non parliamo di un prodotto Apple di seconda mano, ma semplicemente è stato sottoposto ad un processo di pulizia e di ...