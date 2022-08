Newcastle | maxi colpo in attacco | in arrivo Isak per 58 milioni di sterline

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ilnon bada a spese ed è pronto a mettere a segno un superindalla Real Sociedad Ilprosegue nella sua compagna acquisti e il nuovoè di quelli da pelle d’oca per i tifosi. Come riportato dal Mirror, infatti, i Magpies hanno chiuso l’acquisto dell’attaccantedalla Real Sociedad. Unaoperazione che vedrà il club inglese versare ben 58dinelle casse della società spagnola. Ilfa sul serio ed è intenzionato a diventare grande in breve tempo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTOJUVE_COM : Pulisic, il Newcastle punta alla maxi operazione con il Chelsea - Domenic36396232 : #Newcastle: pronta una maxi operazione col #ChelseaFC Piacciono #HudsonOdoi, #Gallagher e #Pulisic #Calciomercato #StayTuned -

Calcio News 24

Manchester United, Chelsea, Arsenal,, PSG, Real Madrid, Juventus e Milan. Miinkovic - ... La Juventus è un'estimatrice storica di 'Sergio', come lo chiamano a Roma, ma il- investimento è ...Ilal lavoro per un triplo affare con il Chelsea, sul piatto i nomi di Hudson - Odoi, Gallagher e Pulisic Ildei sauditi scatenato sul mercato. Dopo i colpi come Botman e Pope, adesso è al lavoro per concludere un triplo affare con il Chelsea. Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph ... Newcastle, maxi operazione con il Chelsea: i giocatori nel mirino Il Newcastle non bada a spese ed è pronto a mettere a segno un super colpo in attacco: Isak dalla Real Sociedad Il Newcastle prosegue nella sua compagna acquisti e il nuovo colpo è di quelli da pelle ...La cessione del top player porta un maxi tesoretto in casa Milan: si infiamma il finale di mercato del club rossonero.