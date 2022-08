Mondiali volley 2022, Romanò: “Non vediamo l’ora di cominciare” (Di giovedì 25 agosto 2022) Yuri Romanò è uno dei dodici esordienti azzurri ai Mondiali 2022 di volley maschile in Slovenia e Polonia. L’Italia è a Lubiana, dove nella serata di sabato 27 agosto farà il proprio esordio nella manifestazione contro il Canada. Queste le sensazioni all’antivigilia del classe 97?: “Dal punto di vista fisico quello che c’era da fare è stato fatto, quindi ora si tratta di preparare bene la partita dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale. Da parte di ognuno di noi c’è grande voglia di fare bene, non vediamo l’ora di iniziare con la speranza di disputare un grande mondiale”. L’opposto azzurro prosegue analizzando i prossimi avversari della Nazionale: “Il Canada è squadra tosta, fisica, con tanti giocatori che conosciamo bene dato che hanno giocato o lo fanno tutt’ora ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Yuriè uno dei dodici esordienti azzurri aidimaschile in Slovenia e Polonia. L’Italia è a Lubiana, dove nella serata di sabato 27 agosto farà il proprio esordio nella manifestazione contro il Canada. Queste le sensazioni all’antivigilia del classe 97?: “Dal punto di vista fisico quello che c’era da fare è stato fatto, quindi ora si tratta di preparare bene la partita dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale. Da parte di ognuno di noi c’è grande voglia di fare bene, nondi iniziare con la speranza di disputare un grande mondiale”. L’opposto azzurro prosegue analizzando i prossimi avversari della Nazionale: “Il Canada è squadra tosta, fisica, con tanti giocatori che conosciamo bene dato che hanno giocato o lo fanno tutt’ora ...

