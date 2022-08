Miriana Trevisan madrina di un evento d’eccezione | I dettagli (Di giovedì 25 agosto 2022) Miriana Trevisan madrina di un nuovo e speciale evento ad Amatrice: ecco tutti i dettagli emersi L’amata showgirl Miriana Trevisan ha stupito milioni di italiani negli ultimi mesi durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. La Trevisan ha partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip realizzando un bellissimo percorso fino al gran finale. Miriana infatti è stata eliminata dal noto reality show di Canale 5 ad un passo dalla finalissima. La Trevisan dopo la partecipazione al reality sta continuando a girare l’Italia per prendere parte a nuovi eventi e ogni giorno viene inondata di affetto da parte dei fan. E’ amatissima e seguitissima da intere generazioni che ogni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 agosto 2022)di un nuovo e specialead Amatrice: ecco tutti iemersi L’amata showgirlha stupito milioni di italiani negli ultimi mesi durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia. Laha partecipato come concorrente alla sesta edizione del Grande Fratello Vip realizzando un bellissimo percorso fino al gran finale.infatti è stata eliminata dal noto reality show di Canale 5 ad un passo dalla finalissima. Ladopo la partecipazione al reality sta continuando a girare l’Italia per prendere parte a nuovi eventi e ogni giorno viene inondata di affetto da parte dei fan. E’ amatissima e seguitissima da intere generazioni che ogni ...

361_magazine : - Vale3visan : La perfezione ha un solo nome: Miriana Trevisan ???? @MIRIANA_TREV - danielebartocc1 : Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi: intervista a Miriana Trevisan #tv #versilia #twiga #fortedeimarmi #alpemare… - M_Ferrari327 : Quindi l'Elfo così succube da chiedere ad Adriana di diventare Concorrente del #gfvip per dare la possibilità alla… - DomenicoMazzil5 : RT @Vale3visan: L’urlo della Trevisan non può mancare ?? @MIRIANA_TREV love you!!?? -