L’aborto è un diritto | non una possibilità Ma in certe regioni è sempre più difficile esercitarlo

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sono molti i modi per attentare a un. Non riconoscerlo, non prevederlo sulla carta è il più feroce dei modi: pensate all’eutanasia e al suicidio assistito, diritti che nella nostra mente hanno forma ma sulla carta, e dunque anche nella realtà, sono negati. E poi ci sono modi più sottili di ferire un: scriverlo su una legge, prevederlo in astratto ma renderlo diapplicazione in concreto. È questo il caso dell’interruzione volontaria di gravidanza che, per chi ancora non se ne fosse accort?, è une non una, ed è sancito da una legge, la 194 del 1978, che esiste da 44 anni ma continuamente è oggetto di diretta o indiretta messa in discussione. E così avviene che nelle Marche, l’Assessore alla Sanità di fede leghista si permetta di non applicare le linee guida ...