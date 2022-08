iPhone 14 e Apple Watch 8 arrivano il 7 Settembre: come saranno e quanto costeranno? (Di giovedì 25 agosto 2022) iPhone 14 e Apple Watch Series 8 arrivano il 7 Settembre, ora è ufficiale. A darne notizia la stessa Apple, che tramite un comunicato ha confermato il rumor emerso nei giorni scorsi. Ecco come seguire l’evento e quali saranno i suoi protagonisti. Apple, ufficiale l’evento del 7 Settembre 2022 – 25822 www.computermagazine.itEra nell’aria da qualche giorno ed ora è ufficiale: Apple terrà il suo consueto evento di presentazione – con protagonisti iPhone e Apple Watch – il 7 Settembre 2022. L’invito è giunto nella serata di ieri, 24 agosto, agli addetti ai lavori, che hanno immediatamente condiviso la notizia sui social. Dunque i tempi per ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)14 eSeries 8il 7, ora è ufficiale. A darne notizia la stessa, che tramite un comunicato ha confermato il rumor emerso nei giorni scorsi. Eccoseguire l’evento e qualii suoi protagonisti., ufficiale l’evento del 72022 – 25822 www.computermagazine.itEra nell’aria da qualche giorno ed ora è ufficiale:terrà il suo consueto evento di presentazione – con protagonisti– il 72022. L’invito è giunto nella serata di ieri, 24 agosto, agli addetti ai lavori, che hanno immediatamente condiviso la notizia sui social. Dunque i tempi per ...

