Elezioni | Richetti | ‘prezzo gas da record e Fratoianni pensa a patrimoniale…’

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Il prezzo del gas ai massimi storici, il debito pubblico sotto attacco, imprese che non riaprono dopo la pausa estiva, bollette insostenibili per le famiglie italiane. E la sinistra di Fratoianni propone la patrimoniale. Penso non ci sia bisogno di aggiungere altro". Lo dichiara Matteo Richetti, presidente di Azione.

