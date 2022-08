“Correte | c’è un morto” In spiaggia spunta il cadavere di una donna | poi la scoperta imbarazzante

(Di giovedì 25 agosto 2022)in, poi la. Gli ufficiali del servizio di salvataggio marino del Great White Shark nel distretto di Saek Suk sono stati allertati giovedì delladi Bang Saen, nella Thailandia orientale, dopo che i turisti hanno riferito di aver visto ildi unada lontano. La notizia è stata riportata dai maggiori quotidiani locali e in poco tempo ha fatto il giro del web. Le persone che si trovavano a passeggio a pochi metri dallahanno notato il corpo di unanuda, coperta da un grosso telo di plastica nera e hanno contattato la polizia per dare l’allarme. Sul luogo sono arrivati gli agenti della polizia e anche i soccorsi medici ma quando si sono avvicinati alhanno fatto ...

periodtbab1 : RT @poordesdemon: RAGAZZI CORRETE SU TICKETONE C'È UNA NUOVA DATA 29 GIUGNO SAN SIRO #Coldplay - poordesdemon : RAGAZZI CORRETE SU TICKETONE C'È UNA NUOVA DATA 29 GIUGNO SAN SIRO #Coldplay - filippo1176 : @mentore_il @misantropo1 @Tinofonti71 @LucaMiccetta @realvarriale @juventusfc @sampdoria @OfficialASRoma… - ComeCane : @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle Correte e non fermatevi alla frontiera che di la dei confini italiani c'è qualcuno che… - carmen_cupini : RT @Menefreghista97: Island Coco ha detto:ecco vi sbatto la f pesantissima di Anastasia in tutti i modelli #stateofsoleil Miracomando c'è… -

Correre.it

...verso centro con il limite di velocità di 30 km orari i lavori in programma fino a domani 26 agosto per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it dama...subito, c'è una donna morta in spiaggia ': questo l'allarme lanciato dai bagnanti rimasti inorriditi quando un (presunto) cadavere nudo è stato ritrovato sulla spiaggia di Bang Saen , nella ... Utmb, trailer precipita per 100 metri dal sentiero e muore