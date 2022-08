Confermato lancio di iPhone 14 il 7 settembre (Di giovedì 25 agosto 2022) Apple ha ufficializzato il lancio di iPhone 14. Il nuovo dispositivo, che dovrebbe includere un display sempre attivo, sarà presentato il 7 settembre. Alcuni rumor suggeriscono che la nuova gamma di iPhone non vedrà la presenza della versione Mini, sarà invece presentato un nuovo modello Max, unendosi ai presunti iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e potenzialmente aumenterà il prezzo di circa $ 100 rispetto allo scorso anno. Apple potrebbe anche avere in programma di eliminare la tacca dell’iPhone 14 a favore di una fotocamera frontale a forma di foro e pillola, almeno per i modelli Pro. iPhone 14 Pro e iPhone 14, Apple crea divario hardware lancio di iPhone 14 ufficiale Dopo diversi leak ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 25 agosto 2022) Apple ha ufficializzato ildi14. Il nuovo dispositivo, che dovrebbe includere un display sempre attivo, sarà presentato il 7. Alcuni rumor suggeriscono che la nuova gamma dinon vedrà la presenza della versione Mini, sarà invece presentato un nuovo modello Max, unendosi ai presunti14 Pro e14 Pro Max, e potenzialmente aumenterà il prezzo di circa $ 100 rispetto allo scorso anno. Apple potrebbe anche avere in programma di eliminare la tacca dell’14 a favore di una fotocamera frontale a forma di foro e pillola, almeno per i modelli Pro.14 Pro e14, Apple crea divario hardwaredi14 ufficiale Dopo diversi leak ...

