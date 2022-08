Britney Spears cancella di nuovo il suo profilo Instagram dopo il post su Elton John (Di giovedì 25 agosto 2022) Britney Spears ha cancellato nuovamente il suo profilo Instagram dopo aver diffuso un post dedicato alla sua attesissima collaborazione con Elton John. Britney Spears, che sta per pubblicare il suo duetto con Sir Elton John intitolato Hold Me Closer, ha cancellato il suo profilo Instagram per la quarta volta dopo aver scritto un post dedicato alla sua collaborazione con la leggenda della musica britannica. Nella didascalia del post dedicato alla canzone la Spears aveva scritto: "Forse dovremmo prendere anche un tè assieme. invitiamo anche la regina ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022)hato nuovamente il suoaver diffuso undedicato alla sua attesissima collaborazione con, che sta per pubblicare il suo duetto con Sirintitolato Hold Me Closer, hato il suoper la quarta voltaaver scritto undedicato alla sua collaborazione con la leggenda della musica britannica. Nella didascalia deldedicato alla canzone laaveva scritto: "Forse dovremmo prendere anche un tè assieme. invitiamo anche la regina ...

