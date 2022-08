Addio a Enzo Garinei Attore e commediografo | esordì con Totò

(Di giovedì 25 agosto 2022) E’ morto, all’età di 96 anni,. Lo riferisce Repubblica.it. Nato a Roma, fratello del notoe regista teatrale Pietroè stato un prolificoteatrale, televisivo e cinematografico, nonché uno dei principali caratteristi del panorama italiano. Esordisce al cinema nel 1949, inle Mokò, e nel corso di quattro decenni partecipa, in ruoli secondari, a numerose commedie musicali e film, rallentando le proprie apparizioni solo a partire dagli anni novanta. Nel teatro leggero ha partecipato a numerosi spettacoli die Giovannini. Nel 1997-1998 ha recitato, a fianco di Delia Scala e Gerry Scotti nella serie televisiva Io e la mamma. Nel 2008 e 2009 è stato fra i protagonisti di ...

