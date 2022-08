Vivi una vita più sana coi nuovi dispositivi Fitbit (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Scopri i nuovi dispositivi Fitbit e scegli il prodotto che più risponde ai tuoi obiettivi di salute e benessere e al tuo stile di vita! Milano, 24 Agosto 2022 – Fitbit da sempre si impegna per rendere la vita più sana. Milioni di persone a livello mondiale utilizzano Fitbit ogni giorno, per esempio, per controllare la qualità del sonno, le attività quotidiane, o per accedere a una sessione di allenamento o di rilassamento direttamente dall’app. Fitbit oggi è lieta di annunciare la nuova generazione dei suoi dispositivi indossabili, che combinano le funzionalità Fitbit per la salute e il benessere con le più avanzate funzioni di Google: V ersa 4, Sense 2 e Inspire 3. Questi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Scopri ie scegli il prodotto che più risponde ai tuoi obiettivi di salute e benessere e al tuo stile di! Milano, 24 Agosto 2022 –da sempre si impegna per rendere lapiù. Milioni di persone a livello mondiale utilizzanoogni giorno, per esempio, per controllare la qualità del sonno, le attività quotidiane, o per accedere a una sessione di allenamento o di rilassamento direttamente dall’app.oggi è lieta di annunciare la nuova generazione dei suoiindossabili, che combinano le funzionalitàper la salute e il benessere con le più avanzate funzioni di Google: V ersa 4, Sense 2 e Inspire 3. Questi ...

