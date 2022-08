Veneto, il caro-energia mette in crisi le cartiere: bollette quadruplicate in un anno e impianti chiusi per non lavorare in perdita (Di mercoledì 24 agosto 2022) La grande crisi dell’energia si abbatte sulle cartiere. Il Veneto, con la sua concentrazione di aziende, è un indicatore assolutamente preoccupante, da Treviso, al Polesine, per finire a Grafica Veneta, in provincia di Padova. Bruno Zago, presidente del gruppo trevigiano Pro-Gest, un fatturato annuo di 950 milioni di euro, 1.400 dipendenti sparsi in 28 stabilimenti, tra cui sette cartiere, due delle quali in Veneto con 500 lavoratori, annuncia: “Il 29 agosto riapriremo dopo quasi un mese di ferie, obbligate anche dai rincari”. Meglio tenere ferma la produzione, altrimenti l’attività si fa in perdita. Il mese di luglio è stato orribile, da un punto di vista economico. “Nel luglio 2021 avevamo speso per il gas una quindicina di milioni, il mese scorso siamo arrivati a 50 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) La grandedell’si abbatte sulle. Il, con la sua concentrazione di aziende, è un indicatore assolutamente preoccupante, da Treviso, al Polesine, per finire a Grafica Veneta, in provincia di Padova. Bruno Zago, presidente del gruppo trevigiano Pro-Gest, un fatturato annuo di 950 milioni di euro, 1.400 dipendenti sparsi in 28 stabilimenti, tra cui sette, due delle quali incon 500 lavoratori, annuncia: “Il 29 agosto riapriremo dopo quasi un mese di ferie, obbligate anche dai rincari”. Meglio tenere ferma la produzione, altrimenti l’attività si fa in. Il mese di luglio è stato orribile, da un punto di vista economico. “Nel luglio 2021 avevamo speso per il gas una quindicina di milioni, il mese scorso siamo arrivati a 50 ...

