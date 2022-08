Ucraina, Draghi a Zelenski: “L’Italia è con voi, ricostruiremo tutto insieme. E grazie per lo sblocco del grano” (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Come ho detto durante la mia visita a Kiev, ricostruiremo tutto, insieme. Continueremo a essere al vostro fianco in questo cammino. Auguro a tutti voi, una buona Festa nazionale". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al presidente Volodymyr Zelensky in occasione della festa nazionale dell'Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Come ho detto durante la mia visita a Kiev,. Continueremo a essere al vostro fianco in questo cammino. Auguro a tutti voi, una buona Festa nazionale". Così il premier Marioin un videomessaggio al presidente Volodymyr Zelensky in occasione della festa nazionale dell'L'articolo proviene da Firenze Post.

