Sorpresa a Ballando con le Stelle | nel cast entrano due personaggi inaspettati

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Si preannuncia una edizione dicon ledavvero interessante e ricca di sorprese, soprattutto per quanto riguarda il. Milly Carlucci ha infatti reso nata la scelta di dueche non avremmo mai immaginato di veder ballare… Milly Carlucci ha reso noti due importanti nomi di vip che non avremmo mai pensato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

...a, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall'ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti.' Anche Giampiero Mughini nel cast dicon ...... Montesano contattato nel 2018 Enrico Montesano , secondo un'indiscrezione dell'ultima ora, sarà nel cast dicon le Stelle 2022. Una notizia che coglie un po' di, specialmente dopo ...Ballando con le Stelle, due personaggi importanti e molto conosciuti entreranno nel cast della nuova edizione. Ecco chi sono.Colpo di scena davvero inaspettato per l'amatissima cantante, Arisa questa proprio non se l'aspettava: come ha reagito l'artista ...