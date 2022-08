Roma, al vaglio anche il nome di Soumarè per il centrocampo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra i tanti nomi al vaglio di Pinto e Mourinho per sostituire Wijnaldum fino a gennaio è spuntato in queste ore anche quello di Boubakary... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tra i tanti nomi aldi Pinto e Mourinho per sostituire Wijnaldum fino a gennaio è spuntato in queste orequello di Boubakary...

sportli26181512 : Roma, al vaglio anche il nome di Soumarè per il centrocampo: Tra i tanti nomi al vaglio di Pinto e Mourinho per sos… - Parlamenteide : Ore 18:49 - Movimento delle libertà presenta liste in EuropaIl Movimento delle libertà ha presentato le liste per l… - 68Ocram : RT @messveneto: Pordenone, Roma, Dubai: tutti gli esperti al lavoro per la truffa in criptovalute: Al vaglio le segnalazioni relative alle… - messveneto : Pordenone, Roma, Dubai: tutti gli esperti al lavoro per la truffa in criptovalute: Al vaglio le segnalazioni relati… - TuttoSuRoma : Piazza Navona, danneggiata la Fontana del Moro: caccia ai vandali, al vaglio i video di sicurezza -