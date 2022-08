Pizzarotti trombato dalla accoppiata Calenda–Renzi Un incomodo istituzionale di cui liberarsi al più presto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si consoli con un bel bicchiere di Lambrusco e un bel panino di prosciutto Piazzarotti trombato dalla temibile accoppiata Calenda–Renzi. Un incomodo istituzionale di cui liberarsi al più presto Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si consoli con un bel bicchiere di Lambrusco e un bel panino di prosciutto Piazzarottitemibile. Undi cuial piùSegui su affaritaliani.it

