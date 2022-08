Noto (Corpo Forestale): “Scarsa prevenzione alla base degli incendi, un disastro prevedibile” (Di mercoledì 24 agosto 2022) MONREALE – Un paesaggio spettrale, surreale, un puzzo forte di ossido di carbonio nell’aria a tal punto da renderla rende irrespirabile. E il bosco di valle Presti, o, per meglio dire, quello che rimane del bosco. Un deserto nero, laddove fino ad una settimana fa c’era il paradiso della biodiversità. È cominciato tutto lì, quella sera di ferragosto. Il primo rogo e le successive “riprese”, nei giorni a venire, prevedibili per il forte vento, ma soprattuto “inevitabili”, come ci spiegano gli addetti antincendio. Gli alberi carbonizzati, hanno continuato ad ardere nel sottobosco, e con il forte vento si sono riattizzati. “Quando non viene fatta da anni la manutenzione, laddove ci sono stati precedenti incendi si crea un sottobosco con tronchi e rami carbonizzati che al prossimo incendio diventano ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 24 agosto 2022) MONREALE – Un paesaggio spettrale, surreale, un puzzo forte di ossido di carbonio nell’aria a tal punto da renderla rende irrespirabile. E il bosco di valle Presti, o, per meglio dire, quello che rimane del bosco. Un deserto nero, laddove fino ad una settimana fa c’era il paradiso della biodiversità. È cominciato tutto lì, quella sera di ferragosto. Il primo rogo e le successive “riprese”, nei giorni a venire, prevedibili per il forte vento, ma soprattuto “inevitabili”, come ci spiegano gli addetti anto. Gli alberi carbonizzati, hanno continuato ad ardere nel sottobosco, e con il forte vento si sono riattizzati. “Quando non viene fatta da anni la manutenzione, laddove ci sono stati precedentisi crea un sottobosco con tronchi e rami carbonizzati che al prossimoo diventano ...

