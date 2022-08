"Non sono pentito per la foto": Fedez vede solo i problemi che piacciono a lui (Di mercoledì 24 agosto 2022) I gossip della settimana vedono protagonisti il rapper milanese e la discussa foto estrema, Stefano De Martino, che vede saltare il suo programma, e Francesco Chiofalo Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) I gossip della settimana vedono protagonisti il rapper milanese e la discussaestrema, Stefano De Martino, chesaltare il suo programma, e Francesco Chiofalo

marcocappato : Al meeting di CL Enrico Letta ha spiegato quanto sia grave non avere approvato una legge sul fine vita. Sono d'acco… - elio_vito : Vorrei dire a Meloni che, ad esempio, obesità ed anoressia sono condizioni mediche non certo #devianze e che la eno… - AlexBazzaro : Cari amici, vi comunico che non sono stato candidato alle prossime elezioni politiche. Pieno rispetto per le scelte… - HERTAMARRO97 : RT @saIva___: Spero che il Milan faccia una grande annata non solo perché ne sono tifoso malato ma anche per vedere muti ancora gli haters… - _Melamore_ : RT @Agostino35: Dal Vangelo secondo Giovanni 6, 19-20: Dopo aver remato circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicin… -