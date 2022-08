(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della seconda giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: Ghersini, personalità da 6,5. Maresca poco attento: 5,5: Le pagelle degli arbitri: Ghersi… - Gazzetta_it : Seconda giornata, le pagelle degli arbitri #SerieA - vcristina29 : @faby969 Meglio degli altri vai a vederti le pagelle… Bye bye - LAROMA24 : I VOTI DEGLI ALTRI - 'Leader' Smalling, Pellegrini 'da applausi'. Dybala è 'impreciso' #AsRoma… - terribile76 : @babymarcov Uo ho fallo le pagelle degli 11 titolari ahahaha -

La Gazzetta dello Sport

Ecco le valutazioni della Gazzetta alle direzioni delle gare della seconda giornata di campionato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta ...Non si è tenuto conto firme digitali, ricorreremo Ledel Cdx di Luigi Bisignani: Meloni ...Luglio 2022 L'ufficio è dove si trova il computer 8 Luglio 2022 Apple interrompe la produzione... Europei di nuoto, le pagelle degli azzurri: Ceccon 10, un bel 9 a Paltrinieri Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Le pagelle e highlights di Empoli - Fiorentina, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2022/2023: Ismajli è il migliore del match ...