La Sagra delle Patate di Godia al via venerdì 26 agosto

gianfry70it : RT @PerGiro: Sagra della Pecora e Festival delle Maschere Siniscola - ItalicoOpposto : @Corriere La Sagra delle Cagne - ju_and_the_cats : @meltingmax @nannierri @OrioliPaolo @carovana12 Ma non è impossibile avere tutte e due le cose. Un laureato non dev… - LorisGroppo : @vanabeau La sagra delle banalità. Mioddio, siamo messi male davvero. - gigasss1 : @AntoBruno10 Vai a giugno, quando nel vicino Celleno c'è la sagra delle ciliegie -

... Luigia Patat necrologi necrologi friuli necrologi friuli oggi necrologi gemona del friuli Ultime Notizie Luigia Patat Al via laPatate di Godia: specialità del territorio e tanti eventi ...LaPatate a Godia. E' tutto pronto a Godia per la 46esima edizione delladella Patate. Si partirà venerdì alle 18. Dal 26 al 28 agosto e dall'1 al 4 settembre saranno di scena i ...Sono due anni orma dopo l’arrivo del Covid che non si effettuava la Sagra della Patata a Lagarò in località Lupinacci nel comune di Celico. Quest’anno il programma sarà più ricco ma rimarrà sempre al ...Ai nastri di partenza la 46ª edizione della Sagra delle Patate di Godia, che aprirà i battenti venerdì alle 18, con il taglio del nastro alla presenza delle autorità alle 19.30. Fino alla sera ...