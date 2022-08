In Russia internet è sempre più sotto il controllo del governo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Yandex, una delle maggiori compagnie tecnologiche, ha ceduto alcuni dei suoi servizi di informazione a VK, una piattaforma di social media vicina al Cremlino. Si tratta di una notizia allarmante per l'informazione indipendente nel paese Leggi su wired (Di mercoledì 24 agosto 2022) Yandex, una delle maggiori compagnie tecnologiche, ha ceduto alcuni dei suoi servizi di informazione a VK, una piattaforma di social media vicina al Cremlino. Si tratta di una notizia allarmante per l'informazione indipendente nel paese

paolobucci68 : ci manca solo il cambio di standard per l operatività di internet e così ci ritroveremo ogni singolo governo a cont… - AnaMari42973361 : RT @ProgettoLepanto: ??Il politologo Sergei Markelov, in un'intervista al sito internet della Pravda: 'La #Russia sta gradualmente aumentand… - TommyBrain : Putin disconnette la Russia... ed è Tsunami Internet! Glauco Benigni' - IacobellisT : Putin disconnette la Russia... ed è Tsunami Internet! Glauco Benigni' - mrcllznn : @My_Salute ma anche internet in Russia è controllato dal kgb -