Gli Stati europei non siano complici del Governo israeliano in crimini contro l'umanità, conversazione con Omar Shakir (Di mercoledì 24 agosto 2022) "Il Governo israeliano ha giustificato il suo raid contro importanti gruppi della società civile palestinese come un passo necessario per combattere il terrorismo, sostenendo che erano legati al Fronte popolare per la liberazione della Palestina. Tuttavia, non è stata presentata alcuna prova per giustificare questa affermazione. L'Unione Europea, la Germania, gli Stati Uniti, i Paesi Bassi, la CIA e altri importanti gruppi della società civile di altri Stati hanno visto alcune delle informazioni su cui il Governo israeliano avrebbe fatto affidamento per prendere questa decisione e sono state tutte evidenze respinte. Hanno affermato di aver trovato le accuse inconsistenti e, in alcuni casi, infondate. La realtà è che questa mossa conferma che il Governo ...

