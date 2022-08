FIFA 22: SBC Pogba VS Wijnaldum Showdown Serie A TIM – Svelate due nuove carte speciali (Di mercoledì 24 agosto 2022) EA Sports ha reso disponibile le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare le carte speciali di Paul Pogba e Georginio Wijnaldum Showdown della modalità FIFA 22 Ultimate Team. Showdown fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Requisiti SBC Paul Pogba Showdown Piemonte Calcio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Piemonte Calcio Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 60 Francia Min. 1 ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 24 agosto 2022) EA Sports ha reso disponibile le Sfide Creazione Rosa (SBC) che permettono di riscattare ledi Paule Georginiodella modalità22 Ultimate Team.fa il suo ritorno in FUT! Per un periodo limitato, è possibile ottenere un giocatore per squadra di una delle prossime partite in calendario attraverso le Sfide Creazione Rosa (SCR). Il giocatore della squadra vincente riceverà un bonus +2 alla sua valutazione TOT. In caso di pareggio, entrambi gli oggetti riceveranno un bonus di +1 TOT. Requisiti SBC PaulPiemonte Calcio Min. 1 giocatore/i proveniente/i da: Piemonte Calcio Valutazione squadra min.: 86 Intesa di squadra min.: 60 Francia Min. 1 ...

