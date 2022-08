Calcio: Italiano, 'con il Twente sarà una finale, può essere paradiso o inferno' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Enschede, 24 ago. - (Adnkronos) - "Troveremo un ambiente caldo e una tifoseria che spingerà forte i nostri avversari e darà loro una mano. Queste sono finali e qualsiasi calciatore deve avere la concentrazione e la percezione del pericolo altissima, dopo questa partita ci può essere paradiso o inferno: dipende da noi. Dovremo far valere le nostre qualità. Dipende tanto dall'atteggiamento che mostri in campo, questo farà la differenza". Lo dice l'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro il Twente che arriva dopo il 2-1 dell'andata a Firenze. "Ci si gioca tanto -sottolinea il tecnico viola in conferenza stampa-. La pressione è normale che ci sia e c'è la voglia di ottenere il massimo. Questa è una partita che ti proietta in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Enschede, 24 ago. - (Adnkronos) - "Troveremo un ambiente caldo e una tifoseria che spingerà forte i nostri avversari e darà loro una mano. Queste sono finali e qualsiasi calciatore deve avere la concentrazione e la percezione del pericolo altissima, dopo questa partita ci può: dipende da noi. Dovremo far valere le nostre qualità. Dipende tanto dall'atteggiamento che mostri in campo, questo farà la differenza". Lo dice l'allenatore della Fiorentina Vincenzoalla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro ilche arriva dopo il 2-1 dell'andata a Firenze. "Ci si gioca tanto -sottolinea il tecnico viola in conferenza stampa-. La pressione è normale che ci sia e c'è la voglia di ottenere il massimo. Questa è una partita che ti proietta in una ...

Azzurri : ?? Buon compleanno a Gianni #Rivera che oggi compie 79 anni ?? 60 presenze e 14 gol in #Nazionale ???? ?? Campione d'… - FIGCfemminile : ???? Anche la @JuventusFCWomen di mister Joe Montemurro si qualifica al Turno 2 della Champions League! ???? ?? Che ser… - Coninews : Pallone d'oro 1969, leggenda del calcio e dello sport italiano. ????? Tanti auguri di buon compleanno a Gianni Rivera… - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Ndour, l'italiano campione del mondo. Il no alla #Juventus, #Pogba, #Mancini e la chiamata ?? - tuttosport : #Ndour, l'italiano campione del mondo. Il no alla #Juventus, #Pogba, #Mancini e la chiamata ?? -