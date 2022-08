Allegri, ecco quale lavoro faceva prima di diventare allenatore (Di mercoledì 24 agosto 2022) Andiamo a scoprire che cosa faceva Allegri prima di essere l’allenatore, anche piuttosto criticato, della Juventus. La Juventus, nella passata stagione, ha deciso di puntare nuovamente su Allegri considerato dalla società come l’uomo ideale per tornare a vincere il campionato. Le cose, però, sono andate diversamente; i bianconeri, infatti, sono arrivati quarti in classifica, hanno perso due finali (entrambe contro l’Inter) e in Champions sono stati eliminati agli ottavi dal Villarreal. Una stagione negativa con Allegri finito al centro delle critiche. La nuova stagione è iniziata con quattro punti in due partite e un gioco che non convince il popolo bianconero; in attesa di miglioramenti cerchiamo di capire che lavoro faceva Allegri ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 24 agosto 2022) Andiamo a scoprire che cosadi essere l’, anche piuttosto criticato, della Juventus. La Juventus, nella passata stagione, ha deciso di puntare nuovamente suconsiderato dalla società come l’uomo ideale per tornare a vincere il campionato. Le cose, però, sono andate diversamente; i bianconeri, infatti, sono arrivati quarti in classifica, hanno perso due finali (entrambe contro l’Inter) e in Champions sono stati eliminati agli ottavi dal Villarreal. Una stagione negativa confinito al centro delle critiche. La nuova stagione è iniziata con quattro punti in due partite e un gioco che non convince il popolo bianconero; in attesa di miglioramenti cerchiamo di capire che...

Elpavo271267 : RT @GoalItalia: Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #24agosto: 'Leao non si tocca', 'Milik, era destino', 'Pensieri poco Allegri' ?? ht… - GoalItalia : Buongiorno, ecco le prime pagine di oggi #24agosto: 'Leao non si tocca', 'Milik, era destino', 'Pensieri poco Alleg… - lullabyfatale : RT @RiccardoTGP: Il solo fatto che nel 2022 esistano ancora i supporter di #Allegri ha del clamoroso. Ecco perché ancora una volta la colpa… - UgoBaroni : RT @MileTrecarichi: #Milik sarebbe un downgrade impressionante rispetto a #Morata. Per tacere dell'integrità fisica. Ad Allegri servono sol… - AleMala13 : RT @Alex_Cruijff14: Vi ricordate quando 'queste partite con Allegri le portavi a casa'? Ecco, tutto nel culo deve tornarvi. -