Agnelli, pronta una doppia cessione: tifosi disperati (Di mercoledì 24 agosto 2022) Agnelli, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe chiudere due cessioni; ecco di chi si tratta e come cambierebbero le strategie. Alla fine del mercato manca sempre meno e la Juventus non ha ancora completato la rosa a disposizione di Allegri; la società bianconera, come obiettivi finali, ha un centrocampista (con Paredes sempre in cima alla lista) e un attaccante. In questi ultimi giorni, però, potrebbero cambiare le strategie per via di una possibile doppia cessione da parte di Agnelli. Andiamo a vedere di chi si tratta e quanto influenzerebbero sulle prossime mosse dei bianconeri. AnsafotoSe andiamo a vedere il tabellino delle sostituzioni nell'ultima partita di campionato, lo zero a zero in casa della Sampdoria, possiamo notare come Alex Sandro sia uscito ad inizio ripresa mentre Kean è stato inserito a soli ...

