A Franco Gabrielli il Premio “Francesco Cossiga per l’intelligence”

Dopo Carlo Mosca e Paolo Savona, il Premio "Francesco Cossiga per l'intelligence" quest'anno è stato assegnato a Franco Gabrielli, Sottosegretario di Stato e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Il Premio ha inteso riconoscere l'attività di chi si è particolarmente impegnato per diffondere in Italia la diffusione della cultura dell'intelligence. L'iniziativa è stata promossa dalla Società Italiana di Intelligence con la collaborazione del Master in Intelligence dell'Università della Calabria, della Fondazione Italia Domani, di Formiche e della Rubbettino Editore. L'evento è stato seguito anche da Radio Radicale e dal canale Film&Clips di Gianluca Curti di Minerva Pictures. Ha aperto la cerimonia Mario Caligiuri, presidente della ...

