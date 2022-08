Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | in Italia 714 casi confermati | +25 in 4 giorni

(Di martedì 23 agosto 2022) Salgono a 714 ididellein, 25 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4fa, il 19 agosto, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi. Nellastica nazionale restano stabili a 10 le donne, a fronte di 704 uomini. I contagi collegati a viaggi all’estero sono 194 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 14 ai 71 anni). La regione con il più alto numero diresta la Lombardia con 308, che registra anche il maggiore incremento (+11), seguita da Lazio con 128(+3), Emilia Romagna con 73(+1), Veneto fermo a 48, Toscana con 36(+3), ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Noi, attivisti, militari e politici russi, ora siamo partigiani e combattenti dell’Esercito repubblicano naziona… - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - News24_it : Governo, verso le elezioni. Scontro Pd-M5s in Sicilia, Conte: andiamo soli. DIRETTA - Sky Tg24 - junews24com : Cavani Juve: trovato l'accordo col nuovo club. Ecco dove giocherà - -

Il Sole 24 ORE

... Kikapress, Red Communications, Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: 'Summer' from Bensound.com Rottura Totti e Ilary, stop alla procedura di separazione Cosa sta accadendo nelleoreLOLNEWS. IT - Lady Diana resterà per sempre nella mente e nei cuori di chi l'ha conosciuta personalmente e di chi quel dolce suo sorriso lo ha visto solo tramite la televisione: il 31 agosto ricorre ... Elezioni ultime notizie. Nuovo scontro Letta-Meloni su stupro di Piacenza e «devianze». Berlusconi: ... Contestualmente, secondo la nostra redazione nelle ultime ore la Roma è stata sondata anche come possibile destinazione di Naby Keita. Il centrocampista guineano vuole lasciare il Liverpool per avere ...Caro direttore, la recente scomparsa del giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela ci offre l’opportunità di ...