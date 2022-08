Spagna - Vende 321 punti della propria patente su Internet: nei guai 90 "clienti" (Di martedì 23 agosto 2022) Il vecchio trucco di scaricare la perdita dei punti sulla nonna novantenne o su un cugino che vive, ignaro di tutto, nelle Filippine o in Sud America, portato all'ennesima potenza e trasformato in fonte di guadagni Lo ha scoperto la polizia spagnola, cercando di fermare a un posto di blocco un motociclista, di nazionalità armena, alla quale erano stati detratti la bellezza di 321 punti dal documento di guida. Le indagini, scattate dopo che il conducente non si era arrestato all'alt degli agenti, hanno scoperto, grazie alla targa, che il personaggio in questione Vendeva su Internet i propri punti, senza in realtà neppure disporre di una patente valida. Analizzando i dati, le forze dell'ordine sono risalite a oltre 90 persone che avrebbero fruito del servizio per salvaguardare i propri ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 agosto 2022) Il vecchio trucco di scaricare la perdita deisulla nonna novantenne o su un cugino che vive, ignaro di tutto, nelle Filippine o in Sud America, portato all'ennesima potenza e trasformato in fonte di guadagni Lo ha scoperto la polizia spagnola, cercando di fermare a un posto di blocco un motociclista, di nazionalità armena, alla quale erano stati detratti la bellezza di 321dal documento di guida. Le indagini, scattate dopo che il conducente non si era arrestato all'alt degli agenti, hanno scoperto, grazie alla targa, che il personaggio in questioneva sui propri, senza in realtà neppure disporre di unavalida. Analizzando i dati, le forze dell'ordine sono risalite a oltre 90 persone che avrebbero fruito del servizio per salvaguardare i propri ...

SalvoMuzzone : @IXgennaio1900 @antonellachiod2 @_smpdr @Elena16904108 @PaoloPol6 @prokofiev95 @Daniele64181695 @45acpjoe… - Alessan71555742 : @Roberto_yeager Spagna vende pescherecci di sardine e pure barche per tonno all Egitto - riffflawyer : @Matteo83579687 Come diciamo in Spagna: C'è gente che vende fumo. - Nicole190820971 : @elenabonetti @ilmessaggeroit Il terzo polo spera di diventare il solito partitello 'meretrice' del Parlamento che… -