Skoda - Vision 7S | i bozzetti della carrozzeria

(Di martedì 23 agosto 2022) Gli interni avevano già evidenziato un approccio anticonvenzionale, ma anche il design esterno7S sembra promettere aria di rinnovamento: la Casa boema ha infatti diffuso i priminuova concept a sette posti, dimostrando di voler rompere con il passato alla ricerca di nuovi stilemi che in futuro potrebbero trovare posto sul prodotto di serie. Muscolosa e innovativa verso il 2026. Anticipazione di una Suv elettrica che potrebbe arrivare nel 2026, la7S mette al centro le esigenze delle famiglie numerose. Lastrizza l'occhio a temi come il dinamismo, la robustezza e la personalità. Il colore verde chiaro contrasta con il nero dei passaruota e dei paraurti, ma sono i tocchi arancio delle ruote e delle prese d'aria ad ...

Pixelauto : Skoda VISION 7S: Este boceto avanza que su debut será pronto… - motori_it : Skoda Vision 7S: svelati i bozzetti - infoiteconomia : Skoda Vision 7S, le nuove foto degli interni della concept a sette posti - infoiteconomia : Skoda Vision 7S, anteprima della plancia - infoiteconomia : Skoda Vision 7S, anteprima ufficiale dello stile del nuovo Suv -

Con la pubblicazione dei primi bozzetti degli esterni di KODA7S, la Casa automobilistica boema rivela alcuni dettagli del nuovo linguaggio stilistico del concept elettrico7S. I bozzetti forniscono un'anteprima della carrozzeria e mostrano un SUV caratterizzato da gruppi ottici anteriore con quattro fari a formare una T. I bozzetti degli esterni di KODA...MANCA POCO - L'appuntamento è fissato per il 30 agosto 2022, quando verrà svelata la7S , una concept car piuttosto importante perché porta al debutto il nuovo linguaggio stilistico dei futuri modelli del costruttore. Il quale ha diffuso alcuni disegni che ne anticipano l'...L’appuntamento è fissato per il 30 agosto 2022, quando verrà svelata la Skoda Vision 7S, una concept car piuttosto importante perché porta al debutto il nuovo linguaggio stilistico dei futuri modelli ...L’appuntamento è fissato per il 30 agosto 2022, quando verrà svelata la Skoda Vision 7S, una concept car piuttosto importante perché porta al debutto il nuovo linguaggio stilistico dei futuri modelli ...