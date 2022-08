cmdotcom : #Romamania: con la #Juve il derby della sfortuna, ma #Mourinho fa tutta la differenza -

Calciomercato.com

Però, nell'amichevolelo Shakthar, il vantaggio maturato attraverso la giocata dei Fab Four, Zaniolo, Dybala, Abraham, Pellegrini che poi farà gol, dà l'idea di quale spettacolo possa essere ...Bello sapere che Dan Friedkin sia volato personalmente a Torino per parlareil calciatore. Bello che Mourinho , indubbiamente un 'monologhista' senza pari quando c'è da convincere un calciatore, ... Romamania: con la Juve il derby della sfortuna, ma Mou fa tutta la differenza Sul fatto che Juve-Roma sia mille cose ma anche il derby della sfortuna, non ci piove proprio. Max ha perso Pogba e Di Maria, Mou ha incassato i duri colpi di Wijnaldum e Zaniolo. Per fortuna, l'infor ...Gli analisti stimano che la multinazionale altoatesina a fine anno supererà i 500 milioni di fatturato, raggiungendo un obiettivo che l'azienda si era data per fine 2023 ...