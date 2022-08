(Di martedì 23 agosto 2022) Avanti così.è stata confermata c.t. della Nazionale femminile. A guidare l'U23 sarà Nazzarena Grilli, mentre Selena Mazzantini e Jacopo Leandri alleneranno Under 19 e Under 17, ...

napolista : Milena #Bertolini confermata Ct dell’#Italia femminile nonostante il deludente Europeo Lo annuncia la Figc con una… - sportli26181512 : Milena Bertolini resta c.t. delle Azzurre: dopo la eurodelusione, ora caccia al Mondiale: Milena Bertolini resta c.… - Gazzetta_it : Nazionale femminile, Milena Bertolini confermata c.t. delle Azzurre - sportface2016 : Calcio Femminile: Milena #Bertolini confermata Ct della #Nazionale - GiulyADP : MILENA BERTOLINI TI DEVI SOGNARE STE GIOCATE LA NOTTE SAPPILO! -

Avanti così.è stata confermata c.t. della Nazionale femminile. A guidare l'U23 sarà Nazzarena Grilli, mentre Selena Mazzantini e Jacopo Leandri alleneranno Under 19 e Under 17, attese a ottobre ...La FIGC ha confermatonel ruolo di c.t. dell'Italia femminile: ora si pensa al Mondiale La FiGC, come riportato dall'ANSA, ha confermatonel ruolo di commissario tecnico della Nazionale ...ROMA (ITALPRESS) - Dopo aver ufficializzato i tecnici delle Nazionali Giovanili Maschili, il Club Italia ha reso noti i nomi degli allenatori che guiderann ...Roma, 23 ago. - La Federcalcio ha annunciato i nomi degli allenatori che guideranno nella prossima stagione le Nazionali Femminili. Come Ct della Nazionale Femm ...