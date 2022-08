Meteo: ciclone balcanico si sposta a Sud e porta temporali (Di martedì 23 agosto 2022) Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it. "Per il weekend, l'ultimo di agosto, potremmo vedere un miglioramento al Sud ed un parziale aumento dell'instabilità al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Sono le previsioni di Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it. "Per il weekend, l'ultimo di agosto, potremmo vedere un miglioramento al Sud ed un parziale aumento dell'instabilità al ...

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Meteo: ciclone balcanico si sposta a Sud e porta temporali Per ultimo weekend agosto migliora a… - bizcommunityit : Meteo editoriale di Martedì 23 Agosto: ciclone guasta-vacanze al Sud, temporali e grandine per tanti giorni - MaurMaso : Meteo, arriva il ciclone balcanico. Ribaltone clima - Il Tempo - News24_it : Meteo editoriale di Martedì 23 Agosto: ciclone guasta-vacanze al Sud, temporali e grandine per tanti giorni -… -