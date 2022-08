Le parole di Mertens a DAZN | ”Sarò sempre grato a Napoli”

(Di martedì 23 agosto 2022) Inizia con il video dell’addio su Instagram e le immagini di gol e vita napoletana. Viene presentato così il miglior marcatore della storia delora al Galatasaray.Galatasaray La domanda su Istanbul, l’accoglienza calorosa dei tifosi e l’addio a, così parla il bomber :” E’ stato bello, lasciareè stata dura, ma è una nuova avventura in una grande città. Stiamo cercando casa e sono veramente meravigliato del club.” Sul nuovoe sul rapporto con la città: “Ieri ho visto la partita e hanno giovato benissimo. La casa l’abbiamo tenuta, anche mia moglie è molto affezionata. Passeremo lì qualche giorno libero e l’estate“.sul rapporto e sui suoi nove anni nella città partenopea ha detto :”La prima cosa che colpisce ...

