Inter, Mkhitaryan recupera: ieri allenamento sul campo. Rientro più vicino (Di martedì 23 agosto 2022) Henrikh Mkhitaryan si avvicina al Rientro: Inzaghi sorride Buone notizie dall'infermeria per Simone Inzaghi. Henrikh Mkhitaryan, unico giocatore nerazzurro fermo ai box, nella giornata di ieri ha ripreso ad allenarsi sul campo e ora punta al Rientro: nel mirino c'è il derby contro il Milan del prossimo 3 settembre, come riferito da Tuttosport in edicola oggi, anche se potrebbe essere a dispozione già per Inter-Cremonese. "I giocatori sono tutti a disposizione, a eccezione di Mkhitaryan. L'armeno aveva accusato un risentimento ai flessori della coscia sinistra dopo essere sceso in campo a Lecce. Per il centrocampista ancora lavoro differenziato, ma ieri lo si è visto di nuovo allenarsi sul campo, ...

