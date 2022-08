Inter, arriva il difensore: l’agente è già in sede! (Di martedì 23 agosto 2022) Due giornate di campionato, le prime due, già sei punti conquistati e punteggio pieno. Non c’è nulla di scontato nell’assioma che Simone Inzaghi ha saputo sbrigare nell’inizio di questa nuova stagione. Lecce e Spezia archiviate, certamente avversari non irresistibili, adesso si pensa già alle prossime sfide, nonché a quel derby del 3 settembre che dallo scorso anno ancora chiama vendetta. In tutto questo c’è ancora il rebus mercato in questa pazza sessione dovuta al Mondiale in Qatar in inverno. Acerbi Calciomercato InterCon Ranocchia che numericamente ancora non è stato sostituito e con la necessità di un vice De Vrij, appare dunque lapalissiano che il problema principale al momento del calciomercato dell’Inter sia l’acquisto di nuovi difensori che possano dare man forte ai Bastoni, Skriniar nonché al già citato olandese ex Lazio. Proprio dai ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Due giornate di campionato, le prime due, già sei punti conquistati e punteggio pieno. Non c’è nulla di scontato nell’assioma che Simone Inzaghi ha saputo sbrigare nell’inizio di questa nuova stagione. Lecce e Spezia archiviate, certamente avversari non irresistibili, adesso si pensa già alle prossime sfide, nonché a quel derby del 3 settembre che dallo scorso anno ancora chiama vendetta. In tutto questo c’è ancora il rebus mercato in questa pazza sessione dovuta al Mondiale in Qatar in inverno. Acerbi CalciomercatoCon Ranocchia che numericamente ancora non è stato sostituito e con la necessità di un vice De Vrij, appare dunque lapalissiano che il problema principale al momento del calciomercato dell’sia l’acquisto di nuovi difensori che possano dare man forte ai Bastoni, Skriniar nonché al già citato olandese ex Lazio. Proprio dai ...

