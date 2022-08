India: ragazzina rapita 9 anni fa, torna a casa grazie a YouTube (Di martedì 23 agosto 2022) Sono passati 9 anni da quando Pooja Gaud, Indiana di Mumbai, era sparita nel nulla, vittima di un rapimento da parte di una coppia che, con la scusa di offrirle un gelato, l'avevano prelevata e portata nella loro abitazione. Harry e Soni D'Souza, questi i loro nomi, erano arrivati a questo insano gesto dopo aver scoperto di non riuscire ad avere figli naturali. rapita nel 2013 e portata lontano da casa La piccola aveva solo 7 anni e da quel giorno del lontano gennaio 2013, è rimasta rinchiusa nelle varie residenze della coppia di rapitori che l'avevano portata lontana dalla sua città natale. I suoi aguzzini in un primo momento le avevano consentito anche di frequentare la scuola, ma quando hanno scoperto la volontà della ragazzina di scappare, il loro atteggiamento è cambiato ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 agosto 2022) Sono passati 9da quando Pooja Gaud,na di Mumbai, era sparita nel nulla, vittima di un rapimento da parte di una coppia che, con la scusa di offrirle un gelato, l'avevano prelevata e portata nella loro abitazione. Harry e Soni D'Souza, questi i loro nomi, erano arrivati a questo insano gesto dopo aver scoperto di non riuscire ad avere figli naturali.nel 2013 e portata lontano daLa piccola aveva solo 7e da quel giorno del lontano gennaio 2013, è rimasta rinchiusa nelle varie residenze della coppia di rapitori che l'avevano portata lontana dalla sua città natale. I suoi aguzzini in un primo momento le avevano consentito anche di frequentare la scuola, ma quando hanno scoperto la volontà delladi scappare, il loro atteggiamento è cambiato ...

