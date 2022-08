Elodie e Andrea Iannone coppia dell’estate? Lei vola a Lugano dal pilota

QuotidianPost : Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi: insieme a Lugano. Sono una coppia? - infoitcultura : Andrea Iannone ed Elodie stanno insieme? Spuntano nuovi indizi - infoitcultura : Elodie regina anche del gossip estivo: Andrea Iannone è la sua nuova fiamma? - infoitcultura : Elodie è innamorata di Andrea Iannone? “Inseparabili in Sardegna” - infoitcultura : Elodie e Andrea Iannone in Sardegna, si accende il gossip -

Sta di fatto che le voci portate dal vento dell'estate parlano di un improvviso e graduale "avvicinamento" traIannone. La cantante, che sarà protagonista alla Mostra del cinema di ...Ovviamente per il momentoIannone non hanno confermato o smentito il gossip. La loro vita privata resta tale. Alla cantante, da quando è finita la storia d'amore con Marracash , è ...Nuovi avvistamenti della coppia che sta infiammando l’estate. Elodie e Andrea Ianonne insieme a Lugano, dove vive l’affascinante pilota.Gli occhi del gossip estivo sono ancora puntati su Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi. La talentuosa ex allieva d’Amici ha trascorso parte delle vacanze con alcuni amici fra cui Diletta Letta con cui ...