(Di martedì 23 agosto 2022) AGI - Nuove polemiche sulla doppia tappa didel. La Procura della Repubblica di Lucca ha infattiunper indagare sul maxi concerto in programma il 2 e 3 settembre sulla Spiaggia del Muraglione, in Darsena a. Il reato ipotizzato sarebbe quello di danno ambientale e, in particolare, "di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". Ilin seguito ad un esposto presentato nei giorni scorsi da una associazione ambientalista che sostiene che le due date delcreerebbero danni alla vegetazione che costeggia la spiaggia di, che ...

È stato aperto un fascicolo sulle tappe di Viareggio del Jova Beach Party Il reato ipotizzato dalla Procura di Lucca sarebbe quello di danno ambientale e, in particolare, "di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto". Il tutto è partito da un ...