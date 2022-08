E’ morto Gino Cogliandro

(Di martedì 23 agosto 2022)Lutto nel mondo dello spettacolo. E’infatti nella giornata odierna il cabarettista napoletano. Volto di diverse trasmissioni televisive, l’uomo aveva raggiunto il successo come componente del trio dei Trettré. Classe 1949,avrebbe compiuto 73 anni il prossimo 10 ottobre. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto nel 1975, quando è subentrato a Peppe Vessicchio, pronto a dedicarsi esclusivamente alla musica, nei Rottambuli – che poi hanno cambiato il loro nome in Trettré – insieme a Mirko Setaro ed Edoardo Romano. A cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90,è diventato uno dei volti di Drive In insieme al gruppo comico. Ha preso parte a diversi programmi tv di successo: da I-taliani a Un fantastico tragico ...

La notizia è arrivata via social da Gianni Simioni: "Addio aCogliandro dei Trettré . Ripeto: a me, me pare 'na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: Beach on the ...E'a 72 anniCogliandro, del trio comico Trettré, popolarissimo negli anni '80. I Trettrè - conCogliandro, Edoardo Romano e Mirko Setaro - è stato un gruppo di cabaret che ha avuto ...Dagli anni giovanili al 'Perhaps Club' al successo televisivo, passando per brevi glorie e scoraggianti oblii.La parabola di "un entusiasta per natura" che"non passava inosservato" e viveva "immerso n ...Si terranno domani, giovedì 25 agosto, i funerali di Gino Cogliandro. Il noto attore e comico - componente dei Trettrè - è morto ieri a 72 anni. I funerali si terranno alle ore 9 presso la parrocchia ...